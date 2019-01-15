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12:08

Рассудов предложил дать СКК статус объекта культурного наследия

Депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Александр Рассудов направил заявление в КГИОП с предложением включить спортивно-концертный комплекс «Петербургский» в госреестр объектов культурного наследия. Если СКК признают памятником культуры, сносить его будет нельзя.

По словам Рассудова, комитет ответил ему, что принял заявление и начал работу по установлению историко-культурной ценности объекта. Она должна завершиться не позднее 20 мая 2019 года.

«Считаю  важным сохранить эту историческую постройку советской эпохи  не  только из-за уникальных архитектурно-технологических решений, в частности, не имеющей аналогов конструкции кровли-мембраны, но и как своеобразное  завершение архитектурного ансамбля парка победы Московский», - цитирует Рассудова его пресс-служба.

Депутат также заявил о своей солидарности со всеми противниками сноса СКК и застройки соседнего сквера.

Напомним, открытый в 1980 году СКК планируют снести ради строительства на его месте нового спорткомплекса под рабочим названием «Арена». По замыслу чиновников Федерации хоккея России и выступающего инвестором ХК СКА, «Арена» должна принять матчи хоккейного чемпионата мира 2023 года.

Идею сноса СКК раскритиковали члены петербургского Градостроительного совета. В частности, на заседании Градсовета 7 декабря архитектор Никита Явейн отметил, что СКК «Петербургский» имеет большую архитектурную ценность, чем московский стадион «Лужники», который к футбольному чемпионату мира реконструировали.

По заявлению вице-президента ХК СКА Романа Ротенберга, клуб планирует построить рядом с новой ареной спортивный кластер, включающий объекты социальной инфраструктуры, спортшколы и жилые дома. Под застройку попадает безымянный сквер рядом с СКК, за сохранение которого выступает инициативная группа местных жителей. В декабре сквер лишился статуса зеленых насаждений общего пользования. За его сохранение в перечне ЗНОП выступили депутаты оппозиционных фракций, в том числе и член КПРФ Рассудов. Однако большинство единороссов не стали голосовать по поправкам, спасающим сквер от возможной застройки.  



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14:33    
Правильно! Рассудов хоть и застройщик, но в отношении СКК он прав.

14:07    
Хочу узнать, что ещё сделала ЕР, кроме борьбы со ЗНОП, сокращения зелени и лоббирования застройщиков?

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