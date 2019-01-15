Эсеры обескуражены ответом Беглова по поводу застройки в Пушкинском районе

Пытающиеся защитить территорию бывшего сельхозпредприятия "Детскосельский" петербургские справедливороссы остались не удовлетворены ответом врио губернатора Александра Беглова на их просьбу не менять Генплан в угоду застройщикам. Речь идет о территории в 2300 га, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Фактически, депутаты и не считают встречное письмо полноценным ответом, упрекая главу города в том, что он подарил застройщикам многомиллиардный подарок, согласившись с поправками в Генплан.

Между тем, как утверждают справедливороссы, процедура рассмотрения и принятия этих поправок выглядела по меньшей мере странно: говорится о том, что поданы они были с опозданием, и, более того, предварительно не обсуждались на комиссии ЗакСа по городскому хозяйству.

"Готов прямо заявить, что депутаты от «ЕР» в сговоре с тогда еще вице-губернатором Игорем Албиным внесли эти поправки и проголосовали за них. Александр Беглов был обязан, - не просто имел право, а был обязан - наложить вето, потому что градоначальник должен в первую очередь руководствоваться интересами горожан, а не застройщиков", - заявил депутат Алексей Ковалев.

Справедливороссы обращают особое внимание общественности и чиновников на то, что жители Пушкинского района, посвященные в курс дела, возмущены происходящим.

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