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10:52

ЗакС поддержал инициативу об уголовном наказании для 14-летних детей-живодеров

Заксобрание на пленарном заседании 16 января одобрило законопроект о включении жестокого обращения с животными в число преступлений, ответственность за которые наступает с 14 лет. В настоящее время уголовная ответственность для несовершеннолетних живодеров наступает с 16 лет.

По словам одного из авторов законопроекта Дениса Четырбока, в последнее время случаев жестокого обращения с животными несовершеннолетних стало особенно много.

– Поверьте, в социальных сетях появились целые группы, в которых выкладывают видеозаписи жестокого обращения с животными, – подчеркнул Четырбок.

Депутат также отметил, что цель законопроекта – не наказать подростков, а дать им возможность исправиться.

Законопроект поддержали 45 депутатов, один проголосовал против, еще один воздержался.

Сергей Еремеев



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