Единороссы запретят подросткам заходить в магазины, в которых продаются вейпы

В Петербурге вход в торговые точки, торгующие исключительно электронными сигаретами, будет запрещен для несовершеннолетних. В среду, 16 января, депутаты ЗакСа одобрили в первом чтении соответствующую поправку в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Продажа вейпов лицам младше 18 лет в Петербурге и так запрещена, но представлявший документ соавтор законопроекта Борис Ивченко из «Единой России» посчитал, что этого недостаточно.

Депутат Михаил Амосов назвал законопроект «законотворческой деятельностью для галочки». По его мнению, инициатива не будет работать, а обходить ее можно будет «в две минуты».

– Торговцы просто начнут торговать не только вейпами, но и журналом «Мурзилка», – объяснил Амосов.

– Если они завтра будут продавать журнал «Мурзилка» значит, мы исполнили свои обязательства. На проблему мы должны реагировать, – ответил ему единоросс Андрей Васильев.

Амосов также признался, что не знает ни одного магазина, который торгует только вейпами. Выступавший Ивченко не смог привести ему примеры городских вейп-шопов, и ему на помощь пришел спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По словам спикера, такие лавки со «специальной эмблемой» на входе работают, в частности, на проспекте Ветеранов, улице Чайковского и у станции метро «Черная речка».

– Наберите в «Яндексе» и все увидите, – посоветовал Макаров Амосову.

Член фракции Партия роста Максим Резник заявил, что инициатива бессмысленна и назвал ее «законодательной тетердинкой» по имени лидера фракции «Единая Россия» в ЗакСе Александра Тетердинко.

Тем не менее, против принятия законопроекта проголосовали только семь депутатов. 39 были за, еще один воздержался.

Сергей Еремеев

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