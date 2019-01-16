Экс-начальника колонии №7 в Карелии приговорили к 2,5 годам лишения свободы

Сегежский горсуд приговорил бывшего начальника исправительной колонии № 7 Карелии Сергея Коссиева к двум годам и шести месяцам лишения свободы, признав виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями, передает «7x7».

Второму фигуранту дела – бывшему замначальнику колонии Анатолию Луиста – суд назначил три года колонии общего режима. Его обвиняли в тех же нарушениях плюс получение взятки. И Коссиеву, и Луисту запрещено занимать госдолжности в течение трех лет. Их также обязали выплатить 850 и 250 тысяч рублей соответственно по гражданским искам о материальном ущербе.

Коссиева упоминал активист Ильдар Дадин, сообщая о пытках в колонии. Вскоре следственные органы Карелии заявили, что не нашли этому подтверждению, а президентский совет по правам человека указал на достоверность описываемых событий. Спустя несколько месяцев президиум Верховного суда отменил приговор Дадину и постановил освободить его и прекратить производство по делу. Активист был первым в России человеком, привлеченным к уголовной ответственности за неоднократное нарушение закона о порядке проведения митингов.

Коссиева Дадин упоминал как часть «целой мафии» в ИК-7, в которой «участвует вся администрация». Его отстраняли от работы на время проверки, затем он вернулся. Сообщалось, что бывшие заключенные колонии заявляли о поощрении Коссиевым чрезмерной жестокости в отношении зеков. Фигурантом уголовного дела он стал в апреле 2018 года, его заместитель Луиста – в ноябре 2017-го. В мае 2018 года Коссиев признал вину.