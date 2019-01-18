Следком считает взрыв газа приоритетной версией трагедии в Магнитогорске

Приоритетной версией трагедии в Магнитогорске 31 декабря остается взрыв бытового газа в жилом доме, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Заявление сделано после того, как террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске.

«С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа», - заявила Петренко, подчеркнув, что эксперты и криминалисты не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов на облокмах дома.

Выводы о причинах взрыва можно будет сделать только после комплекса следственных действий и тщательного анализа всех доказательств, отметила Петренко. Она призвала «не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, их тела опознаны. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и квалифицируют происшествие как взрыв бытового газа на втором этаже.