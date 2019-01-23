Работу комитета по вопросам законности будет курировать вице-губернатор Кириллов

Комитет по вопросам законности Петербурга будет подчинен вице-губернатору Владимиру Кириллову, сообщила руководитель аппарата главы города Любовь Совершаева на пленарном заседании ЗакСа 23 января.

Отвечая на вопрос депутата “Яблока” Бориса Вишневского, она объяснила, что в Смольном решили, что курировать вопросы правоохранительной сферы должен мужчина.

Напомним, также Совершаева обвинила депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника в желании “хайпануть” за счет критики врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Ранее Беглов покинул заседание ЗакСа после критики депутата Резника.

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