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12:53

Ковалев: ВСД может стать поводом для массовых протестов

Лидер фракции “Справедливая Россия” в Законодательном собрании Алексей Ковалев считает, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов и его новые заместители должны обратить внимание на проблему общественного недовольства проектом строительства Восточного скоростного диаметра.

"Новое руководство города нужно озадачить этой проблемой. Если никаких изменений не произойдет, в том числе не будут внесены изменения в Генплан, это может привести к массовым протестам населения", - заявил Ковалев на пресс-конференции 24 января.

По мнению депутата, необходимо ставить вопрос о расселении жителей домов, рядом с которыми планируется возведение магистрали. Такое требование может вынудить власти изменить трассировку ВСД, считает Ковалев.

"Если сегодня без расселения это все проектировать, то никогда уже не добьешься расселения в будущем", - добавил справедливоросс.

Представитель партии “Яблоко” Софья Чистякова также заявила, что ее однопартийцы в ближайшее время планируют передать Беглову более 1500 подписей противников ВСД, проживающих в районах, “которые пострадают от строительства”.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как жители Невского района дважды раскритиковали проект ВСД на публичных слушаниях в районной администрации. Среди прочего, они опасаются, что после строительства трассы экологическая ситуация ухудшится, что приведет к обесцениванию жилья.

Сергей Еремеев



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