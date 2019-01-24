Справедливороссы вступились за обвиненного в смерти людей при прорыве трубы диспетчера

Депутаты фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров обратились к руководителю управления Следственного комитета по Петербургу Александру Клаусу с просьбой проверить обоснованность обвинений в адрес диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова по делу о гибели людей при прорыве трубы на Измайловском проспекте.

Диспетчера «Теплосети» обвинили в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, Емельянов в день трагедии 28 сентября действовал неосторожно при эксплуатации трубопровода. Тогда кипяток затопил антикафе «Типичный Питер», погибли двое молодых людей – Максим Шустров и Андрей Начинкин. Их родственникам «Теплосеть» выплатила по 2 млн рублей. В Смольном на гибель людей отреагировали с опозданием. Диспетчеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Справедливороссы обратили внимание, что срок службы лопнувшей трубы истек в 2017 году, но «Теплосеть» менять ее не стала. Экспертиза компании «Русская лаборатория» признала сети не в полной мере соответствующими требованиям безопасности и рекомендовала к ремонту, в итоге срок службы трубы продили до 2020 года.

В обращении в СК депутаты предложили искать причину трагедии в действии ответственных за материально-техническое содержание оборудования «Теплосети» должностных лиц, а также организации, проводивших экспертизу промышленной безопасности и техническое освидетельствование сетей. Они просят проверить обоснованность привлечения диспетчера в качестве обвиняемого.

Депутаты заявили, что считают несправедлевым «решение найти "крайнего"» в лице диспетчера, «в то время как все действительно ответственные за этот инцидент люди продолжают занимать свои должности». «Именно из-за их действий или бездействия каждому петербуржцу угрожает попадание в аналогичную, опасную для жизни и здоровья, ситуацию. Текущее состояние теплосетей города – это результат работы профильных комитетов и городской администрации в целом, о чем в правоохранительных органах предпочли не вспоминать», - подчеркнули парламентарии.

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