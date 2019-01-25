Беглов уклонился от ответа о своём участии в выборах губернатора: Время покажет

Исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов впервые дал широкоформатное интервью телеканалу 78. В диалоге, в частности, речь шла о состоянии городской инфраструктуры, "наболевшей" борьбы со снегом, передаче Исаакиевского собора РПЦ, строительстве социального жилья, проблемах с "Метростроем".

Ведущий поинтересовался у врио его планами относительно участия в грядущем осенью 2019-го электоральном событии - выборах губернатора Северной столицы. Процесс, напомним, пройдет одновременно с выборами в муниципалитеты города.

"На этот вопрос прежде всего мне стоит ответить самому себе. Смогу ли я найти решение, чтобы справиться со всем вызовами, которые стоят сейчас перед городом? Это первый вопрос. Второй: получится ли у меня завоевать доверие граждан? Время покажет", - ответствовал Беглов.

На сегодняшний день известно, что действующий градоначальник может пойти на выборы самовыдвиженцем: не так давно он подписал законопроект, позволяющий всем желающим поучаствовать в данном событии идти "беспартийными".

Говоря о "противостоянии" между РПЦ и Исаакием, Беглов сообщил, что в данном вопросе в первую очередь важно следовать букве закона, однако не следует пренебрегать и мнением горожан.

"Русская православная церковь имеет право подать заявку о передаче ей любого собора и культового сооружения, закон позволяет. И даже если исполнительная власть любого региона, в том числе и Санкт-Петербурга, не передаёт, РПЦ может подать в суд, и суд будет решать этот вопрос в соответствии с действующим законодательством", - констатировал врио.

Рассуждая о конфликте с "Метростроем", с которым Смольный был вынужден разорвать договор подряда на строительство новых станций городской подземки, Беглов заявил, что продолжить начатую компанией работу обязательно должна фирма, имеющая "базу" в Петербурге.

"Все остальные акционерные и другие общества — это, может быть, хорошо, но они показали свою неэффективность. Город взял кредиты, залез в долги, а результат какой? Те станции, которые должны были быть введены ещё в прошлом и позапрошлом годах, не введены", - посетовал врио градоначальника.

Полная версия интервью Беглова доступна на сайте 78.ru.

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