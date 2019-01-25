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19:31

В МВД отрицают связь задержания гражданина Киргизии с делом о взрыве дома в Магнитогорске

Гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов задержан в Магнитогорске не по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме в конце декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

В ведомстве подчеркнули, что Зайнабидинова задержали 16 января как находящегося в международном розыске. В Киргизии его подозревают в участии в массовых беспорядках на юге страны в 2010 году. До принятия решения об экстрадиции в Киргизию он содержится под стражей, пояснили в МВД.

«Опубликованная в некоторых СМИ информация о том, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года, не соответствует действительности», - заявили представители полиции.

Ранее сообщалось, что Зайнабидинов задержан по подозрению в причастности к взрыву в жилом доме в Магнитогорске. Сам он утверждал, что его пытали и избивали, требуя дать показания против людей на показанных полицейскими фотографиях.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, их тела опознаны. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и квалифицируют происшествие как взрыв бытового газа на втором этаже.

Спустя три недели после трагедии ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В Следкоме, комментируя заявление боевиков, призвали не доверять их сообщениям, и что версия о взрыве газа остается приоритетной.

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