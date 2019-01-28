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28 января, 16:57

Заинтересовавшего полицию активиста "Весны" уволили из типографии

Активист движения "Весна" Михаил Борисов, к которому на работу в типографию 28 января явились сотрудники МВД, сообщил в собственном Telegram-канале о том, что его уволили.

Силовики интересовались еще не напечатанными плакатами с критикой правления врио губернатора Александра Беглова и, в частности, критикой уборки снега, качество которой встречает нынешней зимой практически повсеместное недовольство.

Как сообщали в движении "Весна", полицейские изъяли компьютеры, на которых хранились необходимые для печати файлы.

По словам Борисова, силовики не стали его задерживать, но перед тем, как покинуть типографию, пообщались с его непосредственным начальством. Вскоре он узнал о своем увольнении.

Тем временем, снегопады в городе продолжаются, и многие считают, что рабочих рук недостаточно - в частности, депутат ЗакСа Борис Вишневскийотправившийся убирать, как он сам выразился, "сугробы Беглова" своими силами. Профессор и общественный деятель Лев Щеглов ждет от Беглова отставок, "пока еще не все пожилые люди переломали себе шейки бедра".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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28 января, 20:14    
Так какое у этой типографии название-то?

28 января, 17:52    
э-э, мил человек, ты такой страшный: после 22.00 не пиши таких вещей

28 января, 17:07    
Болтун - находка для стукача.

28 января, 17:03    
В нормальной стране такой типографии был бы объявлен бойкот.
Не хочешь печатать, не печатай больше никогда и ничего!

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