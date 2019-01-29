Беглов рассказал новым вице-губернаторам Петербурга об их задачах

Врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов на прошедшем сегодня заседании правительства города дал ряд наставлений как новым, так и старым вице-губернаторам.

Так, своим заместителям он поручил в короткие сроки в тесной коллаборации с профильными комитетами Смольного подготовить общую концепцию их совместной деятельности на ближайшее будущее. Позднее на основе этих кооперационных документов будут разработаны приоритетные направления деятельности администрации города на Неве.

В частности, перед вице-губернатором Евгением Елиным была поставлена задача повысить эффективность работы комитета по промышленной политике и инновациям и комитета по вопросам экономического развития и стратегического планирования, чья работа по освоению бюджета в 2018 году, по мнению Беглова, была не достаточно эффективной.

Вице-губернатору по вопросам транспорта и инвестполитике Эдуарду Батанову дано задание провести анализ проектов, находящихся в ведении комитета инвестиций. Беглов посетовал, что некоторые значимые проекты так и не были реализованы вовремя, в связи с чем город вынужден был потерять потенциальные бюджетные средства.

"В первую очередь нужно развивать проекты, которые не влекут финансовых обязательств города, но в то же время являются коммерчески привлекательными для частного инвестора и ведут к пополнению доходной части бюджета", - наказал Беглов.

Также сегодня врио распорядился разработать новый план по реализации Стратегии-2035, базирующийся на майских указах Владимира Путина.

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