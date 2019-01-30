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12:56

Макаров заявил, что Тетердинко на Носова никто не менял

Председатель Заксобрания Петербурга и секретарь регионального отделения “Единой России” Вячеслав Макаров заявил, что депутат ЗакСа Владимир Носов занял вакантное место руководителя исполкома петербургского ЕдРа.

- Никто Александра Павловича Тетердинко на Владимира Николаевича Носова не менял. У нас не было руководителя регионального исполкома, - отметил Макаров на брифинге 30 января. 

Он также напомнил, что Тетердинко остается руководителем фракции единороссов в петербургском парламенте.

- Совместная дружная работа фракции и регионального исполкома - это залог успеха на [муниципальных] выборах, - добавил спикер.

Напомним, о том, что исполняющий обязанности руководителя исполкома петербургской “Единой России” Тетердинко уступил свое место Носову, стало известно 24 января. На 31 января у отделения намечена партийная конференция, в повестку которого вошел в том числе вопрос о выборах секретаря.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:05   Ёжик  
Рокировка
В питерской берлоге
Сменились полубоги:
По приказу рулевого
Заменили голубого
На едросса боевого.

Страница 1-ая (всего: 1)
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