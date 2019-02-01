В ЗакСе одобрили поправки Беглова в закон о митингах

Члены комитета по законодательству петербургского Заксобрания 1 февраля поддержали поправки в городской закон о митингах.

С инициативой изменения законодательства в этой части выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Изменения, в частности, увеличивают количество городских гайд парков с четырех до восьми.

Заместитель председателя городского комитета по вопросам законности Александр Шевченко назвал предложенный законопроект «прогрессивным».

Оппозиционные депутаты отнеслись к предложенным реформам скептически. Член фракции Партия роста Сергей Трохманенко и лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова заявили, что гайд парки нужны в каждом районе города. Ходунова также обратила внимание, что предложения Смольного практически не затрагивают порядок согласования шествий.

Посетивший заседание парламентского комитета представитель фракции Партия роста Максим Резник спросил у чиновников, как будут выбираться места для новых гайд парков, и будет ли участвовать в этом процессе общественность.

- Хоть 600 мест нам предложите на дне Финского залива, это ничего не поменяет. У людей есть право не только высказать свою точку зрения, но и чтобы их увидели, - отметил Резник.

Шевченко пообещал, что точка зрения оппозиционных депутатов тоже будет учтена.

Напомним, представители Смольного пока не афишируют, какие именно городские площадки планируют сделать новыми гайд парками. В то же время оппозиционеры неоднократно требовали гайд парк в центре города.

Против предложенных поправок проголосовала только Ходунова. Трохманенко воздержался. Восемь депутатов «Единой России» были за.

Законопроект будет рассмотрен в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Заксобрания 5 февраля.

Сергей Еремеев

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