Врански вышел к Смольному с плакатом "Весны" об уборке снега

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански вышел в пикет к Смольному плакатом «Весны», критикующем уборку снега на улицах города.

Ранее движение открыло фотоальбом, в который пользователи загружают фотографии с горами снега из разных районов Петербурга. Менее чем за неделю в альбом загрузили более 300 фото.

Также движение провело опрос на тему уборки города, в котором приняло участие более пяти тысяч пользователей соцсетей. Больше всего респондентов признали «виновным» в некачественной уборке врио губернатора Петербурга Александра Беглова, выражали недовольство и в адрес ответственного за уборку вице-губернатора Николая Бондаренко и главы комитета по благоустройству Владимира Рублевского.

Активисты «Весны» расклеили плакаты с критикой Беглова и уборки снега в конце января. Плакат пародирует серию «Давайте говорить как петербуржцы», подготовленную при участии филолога Людмилы Вербицкой. Принявшего в печать плакат активиста «Весны» Михаила Борисова уволили из типографии после визита правоохранителей.

3 февраля во время «экологического» митинга в Удельном парке Врански заявил, что намерен баллотироваться в губернаторы Петербурга.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.