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10:37

Единоросс Васильев предложил официально запретить проведение митингов в центре Петербурга

Депутат ЗакСа от «Единой России» Андрей Васильев предложил запретить проведение публичных мероприятий в историческом центре Петербурга. Эта идея была озвучена в рамках обсуждения изменения в региональный закон о митингах.

По его мнению, митинги и шествия в исторической части города могут навредить объектам культурного наследия.

Васильев отметил, что по всей Европе «экстремизм захлестывает», а мирные протестные мероприятия заканчиваются погромами и мародерством.

К территории исторического центра единоросс отнес также Васильевский остров и Петроградскую сторону. Он добавил, что оппозиция сможет добираться до окраин на метро и трамваях и там митинговать.

Председатель комитета по законодательству Денис Четырбок отметил, что предложение Васильева уже обсуждалось и допустил, что соответствующие поправки могут быть разработаны ко второму чтению.

Напомним, комитет по законодательству ЗакСа предложил увеличить количество петербургских гайд парков с четырех до восьми. Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что городу необходимо не менее 12 гайд парков.

Сергей Еремеев



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11:32    
Митинги итак давно не согласовывают в центре. Зато экстремистские крестные ходы шарятся по Невскому беспрепятственно!

11:27    
На берегу Колымы надо сделать всероссийский гайд-парк, вот пусть там враги России и митингуют, без права выезда и переписки оттуда!

11:24    
Гайд-парки надо заасфальтировать, чтобы не предъявляли ложные обвинения участникам митингов за то, что ОМОН газоны вытоптал.

11:04    
Хватит митинговать, пора начинать работать, бездельники!

11:01    
ЗАКСу плевать на мнение большинства горожан. Для кого они заседают??????????

11:01    
И крестных ходов! А также парадов и демонстраций. Всех - в Удельный парк.

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