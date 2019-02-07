Ходунова спросила у Беглова о судьбе работников «Метростроя»

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова отправила обращение врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой ответить на вопрос о перспективах трудоустройства тысяч работников ОАО «Метрострой» в случае если город окончательно расторгнет договор с компанией.

«Считаете ли вы, что смена генподрядчика приведет к потере рабочих мест тысячами квалифицированных специалистов и увеличению социальной напряженности в городе?» - спросила коммунистка у градоначальника.

Кроме того, Ходунова попросила временного губернатора высказать свое мнение о возможности удорожания строительства метро и снижения качества выполняемых работ в случае, если на место «Метростроя» придет другой генподрядчик.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с «Метростроем», единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что компания все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных «Метрострою» структурах. Сотрудники «Метростроя» устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.

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