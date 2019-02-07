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14:11

Марат Оганесян остается под арестом до 9 мая

Городской суд Петербурга до 9 мая 2019 года продлил арест бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна, обвиняемого во взяточничестве, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Экс-чиновника подозревают в махинациях при поставке видеотабло для стадиона "Санкт-Петербург" - ныне "Газпром Арена". По одной из версий, он получал взятки от ТДМ в размере 15% от суммы контракта компании с экс-генподрядчиком стадиона "Трансстроем".

По версии следствия, в деле задействован ряд лиц. Так, "помощником" Оганесяна считают бывшего зампреда комитета по строительству Александра Янчика. В деле также фигурируют глава ТДМ Григорий Попов, соучредитель фирмы Владимир Халиф и финансист Елена Ковалева, директор "Стейдж Технолоджи Констракшн" Артем Куспиц, глава компании "Стройэлектромонтаж-5" Василий Сливкин, его сын Кирилл Сливкин и сотрудник фирмы Николай Хрипунов.

 



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