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15:23

Беглов убирал снег на Малой Посадской улице

Врио губернатора Алекcандр Беглов убрал снег на Малой Посадской улице, передает MR7. Ранее Беглов на той же улице участвовал в церемонии открытия памятной доски писателю Даниилу Гранину на доме № 8.

Отмечается, что по Малой Посадской улице можно пройти, но стоит свернуть за угол, и картина меняется на противоположную.

Также на субботнике замечена вице-губернатор Любовь Совершаева. Она убирала снег у дома 60 по Суворовскому проспекту. Вице-губернатор Николай Бондаренко с сотрудниками своего аппарата расчищал снег во дворе дома 44 по Фурштатской улице. Сотрудники комитета по благоустройству в рамках субботника убирались на набережной реки Фонтанки.

Ранее стало известно, что чиновников Смольного обязали выйти на субботник. В Петербурге все еще сложная ситуация с уборкой снега, ситуация обострилась после гибели студента от упавшей глыбы льда на Аптекарском проспекте. Будучи недовольным качеством уборки, врио губернатора Алекcандр Беглов сменил главу Фрунзенского района: место Валерия Сапожникова занял Константин Серов. Подробнее об этом назначении – в материале ЗАКС.Ру.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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17:26    
Раз убирал в Петроградском районе - на следующей неделе отставка главы Петроградского района.

16:42    
наградить ЕГО СКРЕБКОМ ПУТИНА!

Страница 1-ая (всего: 1)
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