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12 февраля, 13:48

В бюджет Петербурга поступили 6,8 млн рублей "за ущерб от акции Навального"

В Смольном подтвердили получение платежа в размере 6,8 млн рублей. Ранее сообщалось, что эти средства могла перевести компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» якобы в качестве компенсации ущерба, нанесенного городу от несанкционированных акций.

Комитет по благоустройству сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру, что средства были «зачислены на невыясненные поступления в комфин в связи с некорректным составлением платежного поручения». Пресс-служба ведомства порекомендовала обратиться за дальнейшей информацией в комитет финансов.

В последнем ЗАКС.Ру заявили, что в бюджет города зачислены 6,8 млн рублей на счет комитета по благоустройству. Однако, ведомство не знает, кто отправитель денег.

Напомним, 8 февраля группа «ВКонтакте», называющая себя пресс-службой компании Евгения Пригожина ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», сообщила о перечислении комитету по благоустройству Петербурга 6,8 млн рублей. Согласно опубликованному в соцсетях платежному поручению, средства отправлены для оплаты компенсации за нанесенный Петербургу ущерб во время акции Алексея Навального 5 мая.

5 февраля Фрунзенский районный суд Петербурга обязал главу штаба Навального в Петербурге Дениса Михайлова и координатора движения "Весна" Богдана Литвина заплатить штраф в 7,3 млн рублей за якобы испорченный газон во время акции 5 мая «Он нам не царь». Литвин и Михайлов отмечают, что даже если некто и пожелал перечислить средства на счет комитета по благоустройству, это никак не влияет на сумму штрафа, которую их обязал выплатить суд. Координатор штаба оппозиционера в Петербурге Денис Михайлов заявил, что информация о компенсации – «очередная провокация со стороны Пригожина».

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12 февраля, 22:36    
14-53
Это не бред, а террор.

12 февраля, 14:53    
Комедия абсурда. Полиция вытоптала газоны, гоняясь за навальнинцами, максимум - на 500 тысяч. Суд выписал штраф двум произвольно выбранным организаторам 7 млн. Пригожин заплатил Смольному 6,8 млн. Штраф всё равно будут взыскивать со стрелочников. Они будут подавать в ЕСПЧ, который гарантированно отменит решение о штрафе, но года через два. Не политика в городе, а бред наркомана.

12 февраля, 14:18    
14.09.
Нормальные люди со своим возмущением против воровства и беспредела в России -это "бунтовщики"???
А деньги "направят" куда надо и кому надо...

12 февраля, 14:09    
Надо чаще и на большие суммы штрафовать бунтовщиков, а деньги направлять во благо горожан, включая и благоустройство парков и скверов!

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