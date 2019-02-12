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12 февраля, 18:51

Быков: Надеюсь, Петербург станет новой лабораторией российского будущего

Писатель Дмитрий Быков на просторах журнала «Собеседник» поделился соображениями о том, какого, по его мнению, губернатора заслуживает Северная столица. 

Сам факт того, что в преддверие электорального события, которое состоится осенью 2019 года, город «оживился» и началась «движуха» - уже, полагает публицист, хорошо для «полуподпольного» Петербурга, многие годы остающегося в тени первопрестольной столицы.

В очередной раз Быков напомнил, что в городе на Неве всегда есть «пространство для политического маневра», так как именно с него в своё время началась и революция, и перестройка.

Питер должен стать не тем идеальным городом, где вовремя сбивают сосули и хорошо чистят снег: как показывает практика, это само наладится, когда отстроится правильное государство. Я надеюсь, что город станет новой лабораторией российского будущего. И в этом смысле неважно, кто станет губернатором – важно, чтобы это была личность с хорошим интеллектом и способностью выслушивать оппонентов,

Дмитрий Быков - о выборах в Петербурге

В числе претендентов на роль градоначальника Быков принимает и Максима Шевченко, и Ксению Собчак, и депутата Бориса Вишневского – главное, чтобы это была персона максимально яркая и противостоящая «московской казенщине и хищности».

Напомним, в сентябре 2019 года в Петербурге пройдут и муниципальные, и губернаторские выборы. О намерении поучаствовать в борьбе за кресло градоначальника заявили депутат-«яблочник» Борис Вишневский, глава фракции Партия роста в ЗакСе Оксана Дмитриева, 71-летний пенсионер-коммунист Михаил Машковцев, общественник Красимир Врански, журналист Максим Шевченко. Также о своих губернаторских амбициях вскользь упоминала Ксения Собчак, а глава фракции КПРФ в петербургском парламенте Ольга Ходунова рассказала ЗАКС.Ру, что кандидатом от партии вполне может стать кинорежиссер Владимир Бортко – в случае, если он сам выкажет намерение принять участие в событии.

Врио градоначальника Александр Беглов пока не уточнял, в каком качестве он может, если соберется, принять участие в выборах.



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22:29    
9-35
Товарищ, будьте снисходительны - если наш неспящий 7-16 встанет в позу, то уже не сможет разогнуться, а от вида его бледных  мощей окружающие не соблазнятся, а попадают в обморок.

15:11    
Если все-таки будут перед выборами дебаты кандидатов в губернаторы -у беглова будет бледный вид.

10:11    
0:22, Алексей Ковалев стал бы, без сомнения, хорошим губернатором, но такая возможность может возникнуть только при равных условиях для предвыборной агитации и при честном подсчете голосов, на что мало надежды, покуда гнездится в городе плесень типа 7:16.

9:35    
7:16 помоги Беглову. Встань у урны рачком и сооблазняй своей попкой, петушок. Браво тебе жиду и масону!

7:16    
Беглов-наш губернатор! С первых дней нахождения в Смольном даёт жёсткий отпор прозападным ненавистникам России, русофобам-жидомасонам! Браво!!!Надо ещё жёстче с ними бороться и тогда победа в первом туре будет обеспечена!

0:22    
Меняю Беглова на Ковалева!

0:20    
Беглов, беги в Баку!

12 февраля, 21:14    
Беглов-бакинский комиссар!

12 февраля, 21:00    
Хотелось бы обойтись без экспериментов на миллионах людей. Но и Беглов - не кандидат, а сплошная проблема.

12 февраля, 19:20    
Питер лаборатория чего?  Ну Быков, ну выдал.

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