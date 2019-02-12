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12 февраля, 19:28

Вице-губернатор Батанов встретился с рабочими "Метростроя" у Смольного

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов встретился с работниками подрядных организаций «Метростроя», пришедшими к Смольному, сообщается на сайте городского правительства.

Батанов заверил рабочих, что задолженности по зарплате перечисляются, хотя «по причинам технического характера они могли дойти не до всех», поскольку «не все кредитные учреждения могут осуществлять платежи».

«Правительство Санкт-Петербурга продолжает держать ситуацию на контроле», - сообщил Батанов, пообещав, что как только «Метрострой» заключит мировое соглашение с налоговой инспекцией, и счета разблокируют, работа по контрактам начнется в плановом режиме.

Однако не все рабочие остались довольны такими объяснениями: электрослесарь «СМУ-15» Андрей Карачин считает, что собравшийся не услышали «по существу ничего», передает «Фонтанка.ру».

«Он ждет, если что не так, опять сюда соберутся люди, но уже раза в 3-4 больше, чем сейчас. Тарифную сетку будут пересматривать только по новым контрактам, по старым так и работаем», - сказал Карачин.

Около сотни рабочих «Метростроя» собрались перед Смольным 12 февраля, требуя выплатить им задолженности по зарплате. 11 февраля «Метрострой» начал перечислять сотрудникам деньги, но позже сообщил, что банк «Санкт-Петербург» отказывается переводить средства, пока не будут сняты ограничения со счета компании, наложенные налоговыми органами. Счет должны разблокировать в течение недели.

21 января Смольный объявил о расторжении контрактов с «Метростроем» - единственной компанией, занимающейся строительством метрополитена Петербурга. Позже стало известно, что «Метрострой» все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.



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