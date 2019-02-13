ЗакС перенес рассмотрение поправок в закон о ЗНОП

Депутаты Заксобрания Петербурга 13 февраля в начале заседания проголосовали за перенос рассмотрения поправок в городской закон о зеленых насаждениях.

С соответствующим предложением выступил единоросс Денис Четырбок.

Напомним, перед началом заседания у входа в ЗакС прошли одиночные пикеты за сохранение парка Малиновка и парка на Смоленке.

В последнюю редакцию закона о ЗНОП не вошли участок парка Малиновка, безымянный сквер у СКК “Петербургский” и несколько других зеленых зон, за которых ведут борьбу петербуржцев. Депутаты “Единой России” не поддержали поправки оппозиции по этим территориям.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.