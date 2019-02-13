Депутаты ЗакСа решили повысить требования к уставному капиталу торговцев спиртным

Петербургское Законодательное собрание еще больше ужесточило требования к продавцам алкоголя. На заседании 13 февраля депутаты утвердили поправку, согласно которой минимальный уставный капитал торговцев спиртным должен составлять не меньше 1 млн рублей.

Законопроект об изменениях в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге" прошел второе чтение.

Напомним, изначально авторы инициативы предлагали увеличить уставный капитал с 500 до 700 тысяч, но даже эта мера не нашла всеобщего одобрения в ЗакСе. В частности, оппозиционный депутат Максим Резник при рассмотрении инициативы в первом чтении призвал коллег перестать действовать запретительными методами.

Во втором чтении проект закона поддержал 41 депутат, один парламентарий был против, еще один воздержался.

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