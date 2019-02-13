Петербургские депутаты хотят запретить рекламу лекарств во время детских телепрограмм

Депутаты петербургского ЗакСа на заседании 13 февраля одобрили в первом чтении постановление о внесении поправок в федеральный закон “О рекламе”. Согласно ему, во время детских телепередач запрещается трансляция рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и услуг.
Соавтор законопроекта единоросс Денис Четырбок отметил, что, согласно исследованиям, такая реклама занимает 10-15% от времени показа мультфильма.
Депутат Михаил Амосов поинтересовался у единороссов, что плохого в рекламе “Антигрипина”.
Четырбок ответил, что ничего, но плохо, если дети видят рекламу лекарств средств от геморроя и для улучшения мужской потенции.
- Так, может, мы и напишем, что нельзя [рекламировать] средство от геморроя? - предложил Амосов.
- Ждем от вас поправку, - ответил Четырбок.
За принятие законопроекта проголосовали 38 депутатов, двое были против.
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