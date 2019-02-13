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19:27

Концерт Элджея в Калининграде отменен из-за "большого давления госорганов"

В Калининграде отменен концерт рэпера Элджея из-за «большого давления», сообщили организаторы «Макроконцерт Калининград» во «ВКонтакте».

По словам организаторов, решение принято «в связи с большим давлением со стороны госорганов, некоммерческих гражданских организаций». Каких именно – не уточняется.

Концерт Элджея должен был состояться 16 февраля. Отмечается, что для рэпера Калининград – «город, который входит в его личный топ российских городов по фанатской энергетике и атмосфере во время концерта».

Волна отмен концертов популярных исполнителей прокатилась по городам России в конце 2018 года. Отменялись концерты Элджея, Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». По некоторым данным, в Кремле давление силовиков на артистов считают «идиотизмом». В январе Генпрокуратура https://www.zaks.ru/new/archive/view/184987поручила региональным подразделениям проверить случаи отмены концертов.

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22:33    
Отменили концерт. Будьте добры выплатить неустойку! Тогда бы головой дмали, а не ж...

19:56    
Рэп постепенно становится языком протеста улиц.

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