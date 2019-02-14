Резник: Главное в петербургских выборах - не дать выиграть мракобесам

Депутат петербургского парламента Максим Резник, отвечая на вопросы в студии "Эха Петербурга" о своей роли в предстоящих губернаторских выборах, предложил не зацикливаться на персоналиях и выделил главную задачу, которая должна стоять перед людьми демократических взглядов, не принимающих курс нынешней власти.

"Все-таки, главная задача для нас, как мне кажется, это не допустить победы в нашем городе даже не конкретного человека, а мракобесных сил, абсолютно чуждых нашему городу", - сказал Резник в ответ на вопрос о том, почему он не стремится быть кандидатом в губернаторы, несмотря на поддержку Алексея Навального.

По словам депутата, он эту борьбу уже начал, "если кто-то этого не заметил". Также депутат, представляющий Партию роста, заметил, что его участие в этой борьбе не в качестве непосредственного борца за пост градоначальника сэкономит силы для максимально эффективных и принципиальных переговоров со Смольным в попытках добиться допуска единого и самого сильного кандидата от оппозиции. Так или иначе, сдаваться и уступать в главном Резник не намерен: в случае, если Смольный выдвинет неприемлемые условия, он готов присоединиться к тактике "умного голосования" Навального, то есть, призывать к консолидированному голосованию за кандидата не от власти, даже если тот не вызывает особых симпатий.

Выборы пройдут 8 сентября. О своем желании в них участвовать ранее заявляли "яблочник" Борис Вишневский, самовыдвиженец, представитель "левых сил" Максим Шевченко, член "Коммунистов России" Михаил Машковцев и гражданский активист, градозащитник Красимир Врански.

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