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12:50

На Резника подали в суд, упрекнув его в клевете

Директор строительной фирмы "Воин-В" Олег Глущенко подал в Василеостровский районный суд исковое заявление, в котором выражает свои претензии к депутату петербургского парламента Максиму Резнику. По мнению бизнесмена, Резник порочит его честь, достоинство и деловую репутацию, регулярно позволяя себе невежливые и "клеветнические" высказывания.

"Максим Резник в нашем городе чувствует себя абсолютно безнаказанно — он возомнил себя священной коровой из касты неприкасаемых. Прикрываясь маской добродетели, использует самые низкие и недостойные методы — оскорбления, публичную ложь", - говорится в тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ЗАКС.Ру.

Среди примеров клеветы приводится то, что в 2016-м году Резник упоминал о "провокациях" Глущенко по отношению к экс-депутату Вячеславу Нотягу, которого осудили за получение денег от Глущенко.

Нанесенный ему политиком ущерб Глущенко оценил в 1 млн рублей. Он требует, чтобы депутат, называемый им "двуличным дельцом, не следящим за своей речью", опубликовал официальное опровержение в нескольких СМИ и на своем персональном сайте.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:20    
13-20 неравнодушны вы к Резнику. Так и рвётесь нему под нары. Некрасиво себя ведёте. Исправляйтесь. Пока на самое дно не скатились.

14:50    
"Честь и достоинство" Глущенко? Смешно. Неужели больше не нашли кого вытащить, чтобы выставить в противовес иску Резника к Беглову.

13:12    
Глушенко - такая гнусь, он и Нотяга подставил и на Резника наезжает.
И вообще, меня  враньё и провокации Глущенко оскор[цензура]ют.
Всё равно ему реновацию не продлили.

13:10    
Глущенко - довольно примитивная, но самоуверенная особь. Рыло в пуху, а ещё куда-то прыгает. А "каста неприкасаемых" в данном контексте говорит о невысоком интеллекте.

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