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12:56

Арбитраж Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между Федеральной налоговой службой и компанией "Метрострой", которое было подписано обеими сторонами разбирательства на прошлой неделе.

Отмечается, что в ближайшее время ФНС собирается отозвать инкассо со счетов компании, после чего она сможет возобновить свою финансовую деятельность.

На заключении "мировой" ФНС и "Метростроя" настаивал Смольный: только на этом условии правительство города собиралось восстанавливать отношения с компанией.

Напомним, 21 января 2019 года в Смольном объявили о расторжении контрактов с компанией, которая является единственным строителем метрополитена в Петербурге. Позже стало известно, что "Метрострой" все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

В конце января рабочие сообщили об увольнениях в подведомственных "Метрострою" структурах. Сотрудники предприятия не единожды устраивали акции и объявляли голодовку, требуя вернуть им невыплаченные деньги.

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