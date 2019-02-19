18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:26

Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры

Один из самых инициативных депутатов парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с предложением разработать и постепенно внедрить в обиход российских школ познавательные компьютерные игры, которые бы помогали ученикам познавать азы естественных наук.

Процесс получения новых знаний должен соответствовать современным потребностям растущего организма - то есть непрерывного обмена информацией с окружающим миром, отмечает Петров. Повсеместно на практике применяются технологии дистанционного образования - например, проверка домашнего задания через интернет. И если раньше можно было рассуждать о телевизоре, как единственном информативном источнике для детей, то сегодня "мы видим, что по-настоящему учит подростков всемирная сеть и разного рода компьютерные игры".

"К примеру, дети увлекающиеся компьютерными гонками с легкостью осваивают впоследствии реальную езду на машинах. Дети, играющие на досуге в исторические игры на компьютере разбираются в истории мира не хуже «старорежимных» профессоров и доцентов исторических ВУЗов", - отмечается в послании депутата Васильевой.

Вместе с тем, продолжает Петров, получать знания по истории школьники могут через стратегические игры - для того, например, чтобы понять "истинную природу наложения санкций, узнать о зонах экономических интересов, познакомиться с геополитикой".

Депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: например, предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; он предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и многое другое.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:50    
Депутата Петрова  сраной метлой надо из депутатов гнать. Столько проблем в городе, а у него в мозгах одна х.рня!!!

13:48    
Если дети искусственно родились, то может есть смысл таких учить через компьютеры.
Ну а если родились  женщиной от   мужчин (к Петрову это не относится)- то при чем здесь компьютеры???
Ну в какой еще стране выбираются такие идиоты во власть?

13:36    
Чувствуется что своё образование депутат получил через "тетрис". Глубина мыслей необыкновенная !

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

14:30 Стали известны сроки ремонта обрушившегося здания ИТМО и размер ущерба

14:25 Беглов поспособствует возврату трех детсадов в собственность города

13:59 СР добивается более гуманного отношения к неправильно паркующимся инвалидам

13:55 "Метрострой" обещает открыть новые станции Фрунзенского радиуса к сентябрю, а не к июлю

13:26 Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры   3

13:20 Ройзман осудил государственных деятелей, не считающих афганскую войну ошибкой   4

12:59 Беглов вручил молодежи ключи от квартир в Кронштадте

12:56 Арбитраж Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между "Метростроем" и ФНС

12:36 Научрук Путина Литвиненко признан самым обеспеченным ректором России   1

12:26 Казаки почтят Беглова орденом   3

12:10 СК не нашел повода для возбуждения дела после прослушки аудио разговоров Нотяга и Резника   2

11:31 Россельхознадзор изъял и сжег более 120 кг "санкционки" из магазинов Московского района   2

11:15 В ЗакСе инициировали создание рабочей группы по ограничению въезда авто в центр Петербурга   1

10:56 Из-за новых сообщений о "бомбах" в Петербурге эвакуировали госпиталь и ТК

10:38 Полиция пришла к активисту "Весны" поговорить о волне минирований

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.