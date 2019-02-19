Депутат Петров полагает, что современных детей необходимо учить через компьютерные игры

Один из самых инициативных депутатов парламента Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с предложением разработать и постепенно внедрить в обиход российских школ познавательные компьютерные игры, которые бы помогали ученикам познавать азы естественных наук.

Процесс получения новых знаний должен соответствовать современным потребностям растущего организма - то есть непрерывного обмена информацией с окружающим миром, отмечает Петров. Повсеместно на практике применяются технологии дистанционного образования - например, проверка домашнего задания через интернет. И если раньше можно было рассуждать о телевизоре, как единственном информативном источнике для детей, то сегодня "мы видим, что по-настоящему учит подростков всемирная сеть и разного рода компьютерные игры".

"К примеру, дети увлекающиеся компьютерными гонками с легкостью осваивают впоследствии реальную езду на машинах. Дети, играющие на досуге в исторические игры на компьютере разбираются в истории мира не хуже «старорежимных» профессоров и доцентов исторических ВУЗов", - отмечается в послании депутата Васильевой.

Вместе с тем, продолжает Петров, получать знания по истории школьники могут через стратегические игры - для того, например, чтобы понять "истинную природу наложения санкций, узнать о зонах экономических интересов, познакомиться с геополитикой".

Депутат Петров знаменит своими "нестандартными" инициативами: например, предлагал возобновить расследование обстоятельств смерти поэта Александра Пушкина; он предлагал вернуть на российские банкноты изображения русских царей и императоров; кормил поросят по человеческим продовольственным нормам – на минимальную зарплату (МРОТ); присутствовал на заседании областного ЗакСа в виде картонной фигуры; настаивал на том, чтобы в цирковых представлениях перестали выступать животные, и многое другое.