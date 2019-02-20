Беглов об участии в выборах губернатора: Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов заявил после оглашения послания президента Федеральному собранию, что пока не определился, будет ли он участвовать в губернаторских выборах в сентябре, передает телеканал "78".

«Пойду ли я на выборы? Я самому себе на этот вопрос еще не ответил. Это зависит от многих факторов. Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?» - сказал Беглов.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года параллельно с муниципальными. О своих губернаторских амбициях заявили депутаты Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковец, представитель «левых» сил Максим Шевченко. Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

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