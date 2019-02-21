Депутаты ЗакСа убрали из городского закона название “Санкт-Петербург Арена”

На заседании 21 февраля Заксобрание утвердило в первом чтении поправку в закон “Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге”.

Согласно ей, из закона убирается название стадиона “Санкт-Петербург Арена”. Вместо него будет написан адрес объекта: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д.1, строение 1.

- Проект подготовлен в связи со сменой названия стадиона "Санкт-Петербург-Арена" на "Газпром Арена", - объяснил автор инициативы единоросс Александр Тетердинко

Новое название Тетердинко назвал “коммерческим”.

- Коммерческое название “Газпром Арена” у нас с какого перепугу появилось? - уточнил у него “яблочник” Борис Вишневский.

Тетердинко ответил, что этот вопрос не к нему.

Единоросс Андрей Васильев предложил коллегам выступить с законодательной инициативой о названии стадиона. А лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов заявил, что название стадиона должны выбрать горожане.

Справедливоросс Алексей Ковалев призвал депутатов не голосовать за переименование стадиона и не поддерживать таким образом присвоение арене названия госкорпорации. По его словам, даже в официальных международных матчах “Зенита” указывается название “Санкт-Петербург Арена”.

Однако против инициативы проголосовали только два депутата. 39 высказались за, еще один воздержался.

Напомним, домашний стадион футбольного клуба “Зенит” носил название “Санкт-Петербург” до 8 декабря 2018 года, позже стало известно о его переименовании в “Газпром Арену”. Это вызвало негативную реакцию петербургских болельщиков. Однако, фактически говорить о переименовании не приходится: официально, в едином государственном реестре недвижимости арена обозначена как "футбольный стадион в западной части Крестовского острова". На соревнованиях в рамках Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций использовалось название "Санкт-Петербург".

Сергей Еремеев

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