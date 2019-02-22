Лидер петербургского ЛДПР обратился к Беглову из-за названия «Газпром-арена»

Руководитель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов направил обращение врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой разъяснить, почему стадион на Крестовском острове переименовали в «Газпром-арену».

Капитанов спросил у градоначальника, почему Смольный не поинтересовался мнением жителей Петербурга о переименование и считает ли сам Беглов «Санкт-Петербург арена» оптимальным названием для стадиона.

«Официальная позиция Правительства Санкт-Петербурга в том, что стадион своего названия не менял и по данным Единого государственного реестра недвижимости, он имеет название «футбольный стадион в западной части Крестовского острова», - говорится в документе.

Напомним, на заседании 22 февраля несколько депутатов ЗакСа, включая Капитанова, в очередной раз раскритиковали «коммерческое» название «Газпром-арена».

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