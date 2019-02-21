ЗакС за граффити и против пива на футболе

Граффити, концерты рэпера Птахи, алкомаркеты и пиво на футболе. Это не описание молодежного досуга, а темы, которые Законодательное собрание обсуждало на заседании 21 февраля. «Стрит-арт» должен был стать главным вопросом дня, но самые ожесточенные споры вызвала техническая поправка, связанная с переименованием стадиона на Крестовском острове.

Заседание прошло не в среду, как обычно, а в четверг, 21 февраля. Коллеги дали возможность спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову посетить послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию, не пропуская пленарное заседание.

Впечатлениями от услышанного Макаров поделился на своем традиционном брифинге:

- Вот это послание, которое вчера озвучивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, было собрано вокруг интересов простого человека. Если мы посмотрим, о чем говорил президент и что он назвал ключевым и самым важным, это сохранение людей.

Высоко оценил полковник Макаров и фрагмент речи президента о новом вооружении.

- Драматические события происходят, военные события происходят. Идет борьба с международным терроризмом. Идет война. Война, в том числе, и по защите внутренних государственных интересов, - прокомментировал спикер.

Несмотря на перенос, весь депутатский корпус на пленарном заседании собрать не удалось. У представителя фракции Партия роста Максима Резника 21 февраля была своя борьба. В этот день он судился с врио губернатора Александром Бегловым.

В отсутствие депутата обсуждали предложение по включению всего парка Малиновка в перечень зеленых насаждений общего пользования. Резник внес эту поправку совместно с Борисом Вишневским из «Яблока» и Надеждой Тихоновой из «Справедливой России». С аналогичной инициативой выступила также коммунистка Ирина Иванова. Единороссы по обеим поправкам предпочли не голосовать, и предложение не было утверждено.

- Мы приняли несколько лет назад решение о том, что там будет храм, - прокомментировал позицию своих однопартийцев Вячеслав Макаров.

Свое решение приняли и жители Красногвардейского района, которые еще в 2017 году добились от представителей Смольного заверений, что храм в парке строить не начнут. Активисты провели несколько пикетов, в том числе и у стен Мариинского дворца и подали более 4000 подписей в защиту парка Малиновка депутату Тихоновой. Но их позиция услышана не была.

Единоросс Денис Четырбок представил законопроект о легализации граффити. Депутат заявил, что к написанию документа его подтолкнула судьба нескольких закрашенных коммунальщиками работ команды петербургских граффитистов Hoodgraff: портреты Станислава Черчесова, Константина Кинчева, Юрия Шевчука и других знаменитостей. Согласно законопроекту, в городе появятся места, где можно будет заниматься уличным искусством. Однако эскизы своих работ художникам нужно будет согласовывать с городской администрацией. Законопроект предусматривает, что Смольный создаст и другие правила уличного творчества.

Высказаться о законопроекте записалось более десяти депутатов. Отзывы, в основном, звучали позитивные. Например, член «Единой России» Михаил Барышников сравнил ситуацию вокруг уничтожения петербургских граффити с запретом концертов рэпера Птахи, которого впоследствии пригласили в думский совет по культуре.

Между тем, в некоторых депутатских высказываниях сквозила мысль о том, что многим граффитистам этот закон не нужен. Сам Четырбок сообщил коллегам, что многие художники скептически отнеслись к предложенным правилам. Более ясно эту мысль выразил член КПРФ Александр Рассудов:

- Чтобы художники согласились что-то согласовывать, нужно, чтобы они уважали тех, кто будет их судить. Вопрос «А судьи кто?» стоит в данном случае особенно остро.

После бурного, но бесконфликтного обсуждения проблемы граффити депутаты быстро приняли еще несколько законопроектов. В частности, утвердили в третьем чтении проект закона, увеличивающего до 1 млн рублей минимальный уставной капитал для розничных торговцев алкоголем.

Ничто не предвещало жарких дискуссий и перед принятием поправки в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге». Поправка техническая: в связи с переименованием стадиона «Санкт-Петербург» предлагалось убрать название стадиона из текста документа и заменить его адресом спортивного объекта. Но для депутатов рассмотрение законопроекта стало поводом высказаться по многим наболевшим вопросам.

Депутат Михаил Амосов возмущался тем, что на российских стадионах в принципе нельзя пить пиво:

- Я как-то был на матче Швеция – Россия на стадионе в Стокгольме. Там продавали пиво и ничего страшного не произошло. Никаких мордобоев – все хорошо. Мир и дружба между российскими и шведскими болельщиками. Почему мы хуже шведов? Зачем все эти запреты?

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров почему-то заверил Амосова, что запрет продажи алкоголя на российских стадионах связан с требованиями ФИФА. Хотя, напротив, во время международного чемпионата мира в России запрет был снят по условию ФИФА, связанного партнерскими контрактами с пивной компанией. Поправлять спикера никто не стал.

«Яблочник» Борис Вишневский раскритиковал новое «коммерческое» название «Газпром-арена». Он зачитал фрагмент концессионного соглашения между городом и ООО «Зенит-арена», в котором говорится, что исключительное право на коммерческое обозначение объекта принадлежит концессионеру. По мнению депутата, об этом пункте соглашения сознательно умалчивали перед чемпионатом мира по футболу.

- Я хочу напомнить, что «Газпром» не вложил ни копейки в строительство стадиона. Исключительно на бюджетные средства Санкт-Петербурга он построен. Тем не менее, вот этим самым соглашением многостраничным стадион отдали «Газпрому» за рубль. Отдали не самой нищей российской компании, да еще дали право называть его так, как они хотят, - заметил Вишневский.

Он начал приводить примеры, когда европейские футбольные клубы заработали деньги на продаже названий своих стадионов, но Вячеслав Макаров выключил депутату микрофон.

- Вы уже в два раза превысили время регламента. И ваше любимое слово «с перепугу»… С какого перепугу? Я вам делаю замечание, присаживайтесь, пожалуйста, разведчик вы наш, боец невидимого фронта, - негодовал Макаров пока Вишневский продолжал говорить в выключенный микрофон.

Наконец, лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева заявила автору футбольно-алкогольной поправки Александру Тетердинко из «Единой России», что он и его фракция на словах заявляют о своей социальной ориентированности, а на деле последовательно отстаивают интересы только жителей западной части Крестовского острова.

- Какие-то еще социальные инициативы вы отстаиваете с такой же последовательностью? – спросила Дмитриева.

Тетердинко заверил ее, что таких инициатив сейчас на рассмотрении парламента не менее двадцати.

- Слышать такое от вас, Оксана Генриховна, тем более удивительно, потому что за все время пребывания в Законодательном собрании в качестве депутата, вы не внесли ни одного проекта закона. Не вам задавать такой вопрос, - продолжил единоросс.

Инициативу Тетердинко все же приняли и больше никаких конфликтов в ходе заседания не возникло. Заседание продлилось до обеденного перерыва. Но перед обедом депутатам предстояло еще поучаствовать в награждении лауреатов конкурса «Кадет года».

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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