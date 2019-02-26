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9:35

В КРТИ сообщили об угрозе превращения строительства метро в долгострой

Если к строительству метро в Петербурге не привлечь другие организации, кроме «Метростроя», то строительство объектов метрополитена может сильно затянуться, а планы по развитию метрополитена станут неисполнимы, сообщил исполняющий обязанности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Семчанков в ответ на запрос главы регионального отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной.

По словам Семчанкова, такой вывод он сделал, «анализируя опыт развития метрополитена» в Москве за последние семь лет. КРТИ «вынужден делать выводы» о том, что без дополнительного привлечения к строительству петербургского метро «организаций, обладающих необходимыми трудовыми и финансовыми ресурсами», строительство «в рамках действующих государственных контрактов грозит превратиться в долгострой, а планы по развитию метрополитена – стать неисполнимыми», пояснил и. о. главы комитета.

Семчанков заявил, что ОАО «Метрострой» накопил долг перед банками и субподрядчиками порядка 10 млрд рублей из-за того, что неэффективно расходовал полученные от заказчика авансы, в том числе – заключал между субподрядчиками и филиалами договоры на суммуЮ превышающую фактическую. Состояние основных субподрядчиков «Метростроя» чиновник назвал «предбанкротным», а ситуация «приводит к социальному напряжению среди рабочих и оттоку специалистов и рабочих из отрасли метростроения» в городе.

Семчанков сообщил, что перед «Метростроем» была поставлена задача до 8 февраля подготовить план по нормализации ситуации в компании. Но на 20 февраля это поручение так и не выполнено, а «Метрострой» затрудняется назвать сроки окончания работ по государственным контрактам, заявил представитель КРТИ. По его словам, «Метрострой» гарантирует закончить работы по строительству новых станций Фрунзенского радиуса в июне 2019 года, но в начале февраля попросил перенести срок до 31 августа.

Шишкина обратилась в КРТИ с просьбой разъяснить судьбу строительства метрополитена в конце января, после того, как Смольный объявил о разрыве всех контрактов с «Метростроем», но затем выдвинуло условия для их восстановления. Позже стало известно, что компания все же достроит новые станции Красносельско-Колининской линии и Фрунзенского радиуса.

Одним из условий было мировое соглашение «Метростроя» с налоговой и признание ее требований о выплате порядка миллиарда рублей налогов. 11 февраля суд прекратил производство по этому делу.



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10:00    
А при руководстве Ленинградом Первым секретарём ОК КПСС Гр.Вас.Романовым было построено в городе более 20 красивейших станций метро, и это при том то уровне технологий и строительной техники...Величайший был глава нашего города!

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