Макаров о совещании в Смольном с сотрудником АП: Это была обыкновенная консультация

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объяснил, что совещание в Смольном с участием начальника управления президента России по внутренней политике Андреем Яриным, было проведено в связи с недавним визитом в город главы ЦИК Эллы Памфиловой.

- Вы знаете, что в Петербург приезжала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По итогу ее визита были проведены определенные консультации, - заявил Макаров на брифинге 27 февраля.

Он также добавил, что участники “консультации” не планируют вмешиваться в избирательные процессы.

- Наша задача - сделать и губернаторские, и муниципальные выборы абсолютно честными и прозрачными, - отметил спикер.

Напомним, 26 февраля с Смольном состоялась встреча Ярина, Макаров вице-губернатора Петербурга Любови Совершаевой, нескольких депутатов-единороссов Заксобрания с председателями администраций Приморского, Фрунзенского и Адмиралтейского районов, а также главами муниципальных образований.

Впоследствии несколько опрошенных участников встречи отказались сообщать ЗАКС.Ру вопросы, которые на ней обсуждались.

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