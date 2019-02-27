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Новости

14:25

Депутаты ЗакСа просят прокурора проверить данные о встрече Ярина с муниципалами

Представители четырех фракций Заксобрания Петербурга направили обращение прокурору города Сергею Литвиненко и местному уполномоченному по правам человека Александру Шишлову с требованием проверить информацию о совещании глав районов и муниципалов с начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным.

Текст обращения опубликовал в Facebook Борис Вишневский («Яблоко») – один из подписавшихся под обращением депутатов. Также под документов подписи оставили Максим Резник (Партия Роста), Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Ольга Ходунова (КПРФ).

Заявители обратили внимание прокурора на то, что на встрече муниципалов спрашивали, кто собирается избираться на выборах в 2019 году, какова их «лояльность при сборе муниципального фильтра»,  просили их сообщать о «наличии оппозиции и их действиях по территории». Депутаты сочли, что это попытка применить «административный ресурс» и «грубое нарушение законодательства», в том числе – о госслужбе и избирательного.

Законы России и Петербурга не наделяют муниципалов, чиновников и представителей администрации президентом полномочиями по решению перечисленных в публикациях СМИ вопросов, которые оглашались на встрече с Яриным, подчеркнули депутаты. По некоторым данным, муниципалов и глав районов просили дать «электоральную характеристику» их территории, доложить о «планируемой избирательной инфраструктуре», «составе штаба», описать «политическую бухгалтерию», сообщить, какова «структура планируемого электората кандидата в губернаторы», каков «мобилизационный потенциал» их территории, каковы «риски и угрозы достижения результатов кампании». Во всем этом, если информация о повестке дня совещания подтвердится, депутаты видят «как минимум, превышение должностных полномочий».

Встреча глав районов и муниципалов с Яриным состоялась 26 февраля в закрытом режиме. По словам участников совещания, на встрече говорили в том числе о грядущей победе «Единой России» на выборах в сентябре 2019 года. Подробнее о том, что это была за встреча, и как к ней отнеслись в Петербурге – в материале ЗАКС.Ру.



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16:48    
16-00
Товарищ, скажите честно, что Вас заставляет писать все время одно и то же? Если Вы ещё можете объективно относиться к своему поведению и критически оценивать свои поступки, то Вы, подумав, сможете ответить. Если же не сможете, то это тоже - ответ. Ждём и надеемся на лучшее.

16:00    
Прокурору надо проверить самого Вишневского, особенно суммы, которые уходят на оплату мертвых душ под видом помощников.

15:11    
Что это ещё за секретный пакт? Ну-ка всё проверить! Сговор?

14:42    
А Розеншмонденберг не подписала.

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