Беглов заявил, что засыпает, читая бюджет Петербурга в нынешнем виде

Временно исполняющий обязанности градоначальника Северной столицы Александр Беглов поручил переписать проекта бюджета Петербурга в максимально упрощенном виде, доступном для восприятия не только экспертам, но и рядовым горожанам, передает "Фонтанка". Вместе с тем, врио полагает, что следует оцифровать информацию о государственной собственности.

"Я иногда сам засыпаю над бюджетом. Бюджет должно быть интересно читать, чтобы в нем можно было разобраться", - заявил Беглов во время встречи с представителями некоммерческих организаций.

Также врио губернатора сообщил, что Генплан города должен быть переведён в электронный формат.

"Что мы прячемся друг от друга? Это все равно что от собственника скрывать его имущество", - считает нынешний глава города.

Ранее о небходимости "переформатирования" бюджета в доступный для понимания экспертов и специалистов вид говорила депутат Партии роста Оксана Дмитриева. Беглов на это ответствовал, что в первую очередь, по его мнению, он должен быть ясен горожанам: "Простая бабушка должна разобраться, что ей положено в бюджете".

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