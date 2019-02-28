Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:14

СР выступает за исключение из квитанций оплаты радиоточки и аналогового ТВ

Депутаты, представляющие фракцию "Справедливой России" в петербургском парламенте, подготовили законопроект, предполагающий внесение изменений в Жилищный кодекс. Они предлагают убрать из списка услуг, за которые ежемесячно платят по квитанции петербуржцы, такие два пункта, как оплата радиоточки и аналогового телевидения. Справедливороссы полагают, что и тем, и другим благом цивилизации люди пользуются все меньше и меньше и в большинстве своем пребывают в неведении, каким образом можно от этих ненужных расходов избавиться.

"Мы считаем, что заставлять людей платить за услуги, которые им не нужны, несправедливо. Необходимо оставить в общих квитанциях платежи, только непосредственно связанные с жилым помещением и коммунальными услугами, а немногим пользователям аналогового телесигнала и радиоточек выставлять за них отдельные счета", - приводит партийная пресс-служба слова депутата Алексея Ковалева.

Политик убежден, что наступила эпоха безоговорочно победившего интернета и что трудно с этим пытаться спорить.

По подсчетам эсеров, на избыточные, с их точки зрения, удовольствия в виде стационарного радиоприемника и аналогового телевидения в год у петербуржцев уходит 3606 рубля.

Законопроект в настоящий момент анализирует юридическое управление ЗакСа.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
11:43Единороссы хотят поднять штрафы за нелегальную наружную рекламу
27 февраля, 18:49«Продолжил курс великой Валентины Ивановны»: В ЗакСе наградили Полтавченко
27 февраля, 12:17Спикер ЗакСа пообещал ответить на обращение СПЧ по поводу журналиста Кагермазова
27 февраля, 12:12Макаров о совещании в Смольном с сотрудником АП: Это была обыкновенная консультация
27 февраля, 12:02Макаров назвал “полной бредятиной” расследование “Новой газеты” о дачах в Солнечном
27 февраля, 11:20Маткапитал в Петербурге можно будет расходовать на строительство садовых домов
27 февраля, 11:02Единоросс Анохин потребовал у однопартийцев внимания к эко-проблемам Коломяг
27 февраля, 10:30Устье Смоленки окончательно защитили законом о ЗНОП
27 февраля, 10:28Закон о резервировании рабочих мест для ряда категорий граждан принят в целом
26 февраля, 13:22В ЗакСе предложили продлить материальную помощь семьям в трудной ситуации до 2022 года
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:14 УФАС разрешило спор за патент, использовавшийся при строительстве метро

14:59 Число абортов навеяло представителям РПЦ воспоминания о Холокосте   1

14:51 Смольный готов потратить на продление Варшавской улицы 573 млн рублей

14:27 Путин: Каждое второе преступление не раскрывается   1

14:25 Саратовский преподавать ОБЖ незаконно присвоил себе звание Героя СССР   1

13:50 Ройзман считает, что в борьбе с наркоторговлей у полиции должны быть "развязаны руки"   3

13:46 В Госдуме предлагают разрешить голосование на региональных выборах по месту пребывания

13:42 Смольный ищет организатора «Фестиваля ледоколов» за 9,18 млн рублей

13:27 Парк героев-пожарных расширят   1

13:21 Оксана Дмитриева: Я готова участвовать в выборах губернатора Петербурга   2

12:50 Силовики нагрянули с обыском в Дом офицеров на Литейном   1

12:46 "Коммунисты России" хотят видеть Мальцевский рынок в собственности города   5

12:23 Шишлов направил в ЗакС свои поправки в "обновленный" закон о митингах   14

12:18 Миронов считает, что пора прекратить экспорт древесины   9

11:50 В России предложили ввести наказание за порицание судей   7

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.