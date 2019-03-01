Максим Шевченко: Дмитриева - страшный сон Беглова

Признание со стороны лидера Партии роста в петербургском парламенте Оксаны Дмитриевой в собственных губернаторских амбициях прокомментировал другой претендент на эту выборную должность - журналист, придерживающийся левых политических убеждений, Максим Шевченко. О своем возможном конкуренте в эфире "Эха Москвы" он отозвался комплиментарно, начав с того, что его потенциальная спарринг-партнерша "прекрасна".

Она сама — воплощение в какой-то мере души города, и она, конечно, выступала много раз с очень правильными позициями, она такая классическая социал-демократка европейская умеренная. Я думаю, что Беглову или тому, кто будет вместо Беглова, явление Оксаны Дмитриевой - это такой страшный сон. Вот этого они боятся по-настоящему. — Максим Шевченко - об Оксане Дмитриевой

В подкрепление своего тезиса Шевченко припомнил, по его выражению, "снятие" Дмитриевой с прошлых выборов того же уровня. Что касается его собственной "дорожной карты", то журналист раскрывать ее пока не спешит, интригуя избирателя и говоря, что "мы подтянемся, если надо будет".

"Что же нам заранее выдавать-то свои планы? Мы обозначили — мы, я, мои товарищи из КПРФ — мы обозначили свою готовность бороться в разных точках страны. Ждите нас везде. Мы не скажем, где мы будем. Мы будем одновременно везде и в каждой точке. Бойтесь!", - заявил он.

Отметим, что в день, когда Шевченко объявил о своей готовности бороться за губернаторский пост, он прямым текстом сказал, что пойдет самовыдвиженцем, если коммунисты его не поддержат, и подчеркнуто дистанцировался от КПРФ. Тогда же ЗАКС.Ру удалось узнать, что петербургское отделение партии считает оптимальным кандидатом кинорежиссера Владимира Бортко, которому к началу кампании исполнится 73 года.

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