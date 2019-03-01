Беглов попросил анонимных "минёров" остановиться: Нам сегодня непросто

Временно исполняющий обязанности градоначальника Петербурга Александр Беглов высказался о волне ложных минирований, которая, сегодня, 1 марта, в очередной раз накрыла Северную столицу. Под "опалу" попали в основном школьные учреждения.

"Ежедневно поступает от 30 до 80 сообщений, они идут из-за границы. Но я хотел бы обратиться и к нам гражданам, детям и взрослым, которые тоже иногда этим занимаются, чтобы они перестали это делать. Нам сегодня непросто, людей приходится эвакуировать, срываются занятия. Наши спецслужбы работают, пытаются это прекратить, но основной вал сообщений идет из-за границы. Но мы справимся, выдержим. Просто так город не сдастся", - цитирует Беглова "Петербургский дневник".

Напомним, первое утро весны для многих учащихся закончилось либо на улице, либо дома: были эвакуированы более десяти школ. Петербург уже третью неделю подряд переживает вал угроз о заложенной взрывчатке. С февраля такого рода сообщения коснулись учреждений культуры и образования и десятков торговых центров. С 17 по 22 февраля эвакуации нарушили планы 46 тысяч петербуржцев. При этом угрозы поступали как телефонные, так и письменные, за подписями "Владимира Путина" ("Володи") либо "Барака Обамы".

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