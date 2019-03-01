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18:21

Лидер петербургского ЛДПР написал петиции за переименование стадиона на Крестовском острове

Руководитель петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов создал и подписал две петиции на портале change.org. В первой он требует переименовать стадион на Крестовском острове в «Санкт-Петербург Арену», во второй – в «Зенит-арену».

Петиции составлены на имя президента России Владимира Путина, врио губернатора Петербурга Александра Беглова и председателя правления корпорации «Газпром» Алексея Миллера.

Ранее Капитанов обращался к Беглову с просьбой высказать собственное мнение о подходящем названии для главного городского стадиона.

С декабря 2018 года «Санкт-Петербург Арена» (так стадион назывался во время Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира-2018) был переименован в «Газпром-арену» в честь главного спонсора футбольного клуба «Зенит».

В Смольном утверждают, что, согласно концессионному соглашению между городом и ФК «Зенит», клубу, как концессионеру, принадлежит исключительное право на коммерческое название арены. При этом представители комитета по физической культуре и спорту отметили, что согласно ЕГРН объект имеет наименование «футбольный стадион в западной части Крестовского острова».

Депутаты ЗакСа неоднократно выражали недовольство «коммерческим» названием стадиона. О переименовании сожалел и председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров, отметивший при этом, что стоит быть благодарными «Газпрому» за поддержку «Зенита».

В сезоне 2018/2019 «Зенит» - самый дорогой клуб Российской премьер-лиги. Его бюджет составляет 12,8 млрд рублей. У второго по состоятельности клуба, московского «Спартака», который спонсируют корпорация «Лукойл», ИФД «Капиталъ» и банк «Открытие», бюджет не превышает 9 млрд рублей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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