Беглов поговорил со спасателями о весенних паводках

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций посетил врио губернатора Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Встреча была посвящена тому, как город должен будет справляться с возможным весенним половодьем.

Беглов общался со специалистами из МЧС по видеосвязи.

Несмотря на то, что паводков в наступающем весеннем сезоне не ожидается, врио губернатора доложили, что 112 гидротехнических объектов, призванных противостоять затоплению, находятся в исправном состоянии.

По распространенному мнению, с зимой, формально завершившейся накануне, чиновники не справились: недостаточная уличная уборка влекла за собой значительное количество травм, дорожных аварий и даже смертей от падения льда с крыш. В ряде спальных районов остаются лежать неубранными гигантские сугробы на обочинах.

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