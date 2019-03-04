Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

17:30

Бортко: Нужно менять политику Петербурга, направление власти - за это я и выступаю

Выдвинутый КПРФ Петербурга на должность кандидата-участника выборов нового начальника Северной столицы, режиссер Владимир Бортко поделился с Daily Storm планами на будущее, а также рассказал о реакции журналиста Максима Шевченко, узнавшего накануне, что его персона для участия в электоральном событии коммунистами одобрена не была.

"Я общался с самим Максимом. Я его спросил: «Ты будешь выдвигаться?» Он ответил: «Да». Я ему сказал, что буду сам выдвигаться. Он: «Ну, твое дело». Я его спросил: «Ты будешь мне помогать?» Он: «А ты мне?» Я: «Да, конечно». На том мы и расстались", - уведомил Бортко, добавив, что не знает, будут ли они работать с Шевченко в связке, так как кандидатом от партии всё же избран именно он.

Приоритетная задача будущего градоначальника, полагает режиссер, смена нынешнего политического курса власти.

"Я не имею ничего лично к господину Беглову. Более того, я подозреваю, что он достойный человек. Я против политики, которая проводилась в нашем городе. И изменения одной фамилии на другую, простите, ничего не меняют. Нужно менять политику, направление власти, за это я и выступаю", - пояснил Бортко.

Отмечается также, что руководство КПРФ в целом решение петербургского горкома поддерживает, однако перед этим должно пройти несколько этапов согласования: сначала инициативу рассмотрит президиум ЦК партии, затем она должна быть утверждена на региональной конференции.

Напомним, ранее о своих губернаторских амбициях заявили депутат Борис Вишневский, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Врио градоначальника Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:52    
Бортко выступал за газосреб на Охте! Он не достоин быть губернатором Петербурга.

18:16    
Если Бортко чётко и однозначно выступит за смену российской и городской политики в сторону социализма и Советской власти, то его поддержат очень многие питерцы-ленинградцы!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

18:48 Защитники парка Интернационалистов поучаствуют в муниципальных выборах

18:30 Горожане недовольны постоянными протечками на "Беговой"

18:25 Беглов собирается "качественно вымыть город"

18:14 Смольный обосновал законность митингов НОД в ответе Вишневскому

17:56 В московском офисе "Открытой России" после обысков обнаружены поддельные визитки движения

17:35 Метрополитен потратит 65 млн рублей на установку антивандального покрытия

17:30 Бортко: Нужно менять политику Петербурга, направление власти - за это я и выступаю   1

17:00 Большой петербургский велопарад пройдет в мае

16:55 В масленичную неделю петербургских бездомных накормят блинами

16:36 Обманутые дольщики спровоцировали пробку на Колтушском шоссе

16:18 Врански с единомышленниками обжалует в суде задержания на пикетах   1

16:18 Цакунов заявил, что полицейские били его в автозаке   4

16:14 Смольный установит штрафы за использование городских причалов без оплаты

15:57 Либертарианцы проведут акцию против "изоляции Рунета"

15:10 Смольный готов отдать почти миллион рублей на мешки для мусора

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.