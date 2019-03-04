Бортко: Нужно менять политику Петербурга, направление власти - за это я и выступаю

Выдвинутый КПРФ Петербурга на должность кандидата-участника выборов нового начальника Северной столицы, режиссер Владимир Бортко поделился с Daily Storm планами на будущее, а также рассказал о реакции журналиста Максима Шевченко, узнавшего накануне, что его персона для участия в электоральном событии коммунистами одобрена не была.

"Я общался с самим Максимом. Я его спросил: «Ты будешь выдвигаться?» Он ответил: «Да». Я ему сказал, что буду сам выдвигаться. Он: «Ну, твое дело». Я его спросил: «Ты будешь мне помогать?» Он: «А ты мне?» Я: «Да, конечно». На том мы и расстались", - уведомил Бортко, добавив, что не знает, будут ли они работать с Шевченко в связке, так как кандидатом от партии всё же избран именно он.

Приоритетная задача будущего градоначальника, полагает режиссер, смена нынешнего политического курса власти.

"Я не имею ничего лично к господину Беглову. Более того, я подозреваю, что он достойный человек. Я против политики, которая проводилась в нашем городе. И изменения одной фамилии на другую, простите, ничего не меняют. Нужно менять политику, направление власти, за это я и выступаю", - пояснил Бортко.

Отмечается также, что руководство КПРФ в целом решение петербургского горкома поддерживает, однако перед этим должно пройти несколько этапов согласования: сначала инициативу рассмотрит президиум ЦК партии, затем она должна быть утверждена на региональной конференции.

Напомним, ранее о своих губернаторских амбициях заявили депутат Борис Вишневский, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Врио градоначальника Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.

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