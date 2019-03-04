Смольный обосновал законность митингов НОД в ответе Вишневскому

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский получил ответ из администрации Центрального района относительно двух уличных акций, которые в феврале провело Национально-освободительное движение (НОД) с использованием звукоусиливающей техники. Отсканированный документ он опубликовал в Facebook.

Согласно ответу, подписанному главой района Максима Мейксина, никаких нарушений в акциях на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, а также Невского и Малой Садовой улицы, обнаружить не удалось.

Оказывается, клоунам из НОДа администрация (это еще прежняя, замечу) согласует аж целые митинги на Малой Садовой и Малой Конюшенной. Коллеги, попробуйте подать заявку на аналогичные по месту митинги. Посмотрим, что вам ответят. — Борис Вишневский

По словам Мейксина, заявки "нодовцев" на согласование их демонстраций 9 и 10 февраля поступали в корректной форме и в сроки, которых соответствуют законодательству.

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