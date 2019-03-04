Горожане недовольны постоянными протечками на "Беговой"

С тех пор, как менее года назад открылись две новые станции зеленой ветки петербургской подземки - "Беговая" и "Новокрестовская" - на них беспрестанно ведутся работы по замене плиточной облицовки, отходящей от стен ввиду протечек, которые вызваны, вероятнее всего, некачественным ремонтом - станции сдавали впопыхах, к Чемпионату мира по футболу. Как передает 78.ru, это обстоятельство вызывает крайнее неодобрение у петербуржцев, которые просят закрыть метро на ремонт.

Представители ГУП "Петербургский метрополитен" в свою очередь заявили, что решение о приостановке функционирования платформ принимает комитет по транспорту Смольного, а они "держат ситуацию на контроле".

Также в унитарном предприятии добавили, что генеральный подрядчик строительства "Метростой" до сих пор не устранил нарушения, которые "наглядно" демонстрируют качество ремонта новых станций.

На "Беговой", напомним, из-за протечек постоянно ломаются траволаторы, а "Новокрестовкая", также, как и её "соседка", частично покрыта полиэтиленом, скрывающем отсутствие плитки.