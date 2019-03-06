Дмитриева отказалась отвечать на вопросы Рассудова из-за шутки о "еврейской традиции"

Депутат фракции КПРФ Александр Рассудов на пленарном заседании ЗакСа 6 марта вступил в полемику с лидером фракции Партия роста Оксаной Дмитриевой во время обсуждения представляемого ей федерального законопроекта о реновации.

В ходе дискуссии Рассудов попросил Дмитриеву: «Не надо в лучшей еврейской традиции отвечать вопросом на вопрос».

Лидер фракции Партия роста уточнила, что значит это выражение по отношению к ней. Не получив ответа, она отказалась отвечать на вопросы представителя КПРФ.

Рассудов заметил, что Дмитриева не имеет права не отвечать. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в ответ заявил, что такое право у депутата есть.

Сергей Еремеев

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