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Новости

11:27

Дмитриева отказалась отвечать на вопросы Рассудова из-за шутки о "еврейской традиции"

Депутат фракции КПРФ Александр Рассудов на пленарном заседании ЗакСа 6 марта вступил в полемику с лидером фракции Партия роста Оксаной Дмитриевой во время обсуждения представляемого ей федерального законопроекта о реновации.

В ходе дискуссии Рассудов попросил Дмитриеву: «Не надо в лучшей еврейской традиции отвечать вопросом на вопрос».

Лидер фракции Партия роста уточнила, что значит это выражение по отношению к ней. Не получив ответа, она отказалась отвечать на вопросы представителя КПРФ.

Рассудов заметил, что Дмитриева не имеет права не отвечать. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в ответ заявил, что такое право у депутата есть.

Сергей Еремеев



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14:47    
Кстати, при Сталине не было ценза оседлости для евреев и еврейских погромов, а они на него всё нападают и дико клевещут!

14:44    
А что великие русские цари-ПОМАЗАННИКИ БОЖЬИ, когда вводили ценз оседлости для евреев были не правы, что ли?

14:04    
13:53 За чертой оседлости нет интернета. Ты же гадить не сможешь.

13:45    
У этого Рассудова и кошка, похоже, еврейка!
Кто этого безумного коммуниста затолкал во власть? Дедушка ЗЮ?
Может пора изменить систему выборов безликих партий, тогда и всякие "Рассудовы"  не будут позорить парламент!!!!!!

13:04    
Миллиардер, застройщик-разрушитель, антисемит и хам. Нормальный набор качеств для депутата от "коммунистов"

12:48    
Вылупился антисемит.Если про евреев ничего не написал-день прожит зря. Наверное, не долго осталось, юродивый?

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