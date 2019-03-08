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Новости

11:13

Шевченко готов помогать Бортко, если тот одобрит его оппонирование Беглову

Не став выдавать всех предвыборных тайн, заявивший о своих амбициях стать губернатором Петербурга журналист Максим Шевченко несколько прояснил ситуацию на "левом фланге", к которому он себя относит. На вопросы о том, скорректировало ли его планы выдвижение КПРФ своим кандидатом Владимира Бортко, он в эфире "Эха Москвы" уклончиво, заметив, что он не член этой партии. При этом он пообещал, что не будет критиковать коллегу и даже готов теоретически ему каким-либо образом содействовать.

Если вот Бортко нужно будет моя помощь при условии, что я обязательно буду конкурировать с Бегловым и обязательно буду участвовать в питерской кампании, я буду готов ему помочь. Я просто с удивлением узнал, что он не собирается бороться персонально с Бегловым, конкурировать с Бегловым.

Максим Шевченко

По его убеждению, любой кандидат, который напрямую заявит о своем непосредственном оппонировании действующему врио губернатора, "создаст ситуацию второго тура", поскольку имидж Александра Беглова сильно "захромал".

"Я не знаю, какой он человек — он прекрасный семьянин, хороший грибник и прекрасно убирает снег, но в целом его пиарщики и те, кто обслуживает его в информационном поле, делают его смешным с точки зрения власти. Власть не должна махать лопатой — власть должна организовывать уборку снега", - заметил Шевченко.

На главный вопрос в этой связи, волнующий политически активных петербуржцев, точно ли пойдет Шевченко самовыдвиженцем или же вообще останется на вторых ролях, со всей ясностью журналист не ответил. В прошлом году он пытался зарегистрироваться кандидатом в губернаторы Владимирской области, но в регистрации ему отказали.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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13:15    
Бортко, если пойдёт на выборы, не будет нападать на Беглова, а соберёт протестные голоса, не оставив почти ничего другим кандидатам! Максимум Бортко-20% голосов, при минимуме в 55% голосов у Беглова! Роль и влияние Шевченко же совершенно ничтожны,как бы он не пыжился!

13:03    
не трогайте грязными руками НАШУ БАКИНСКУЮ ЛОПАТУ

11:40    
Вопрос о том, полезет ли в питерскую политику очередное московское нечто с раздутым самомнением, "причисляющее себя к левым", совершенно не волнует политически активных петербуржцев. И уж тем более не является для них "главным". Чемодан, вокзал, Москва! И каца пусть прихватит. Мы тут без вас разберемся

11:34    
Ленин нёс бревно с рабочими на субботнике, Беглов лопатой снег убирал...Близость к простому народу для имиджа нормально, может быть, и для роста предвыборного рейтинга!

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