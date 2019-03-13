Вишневский поднял в ЗакСе вопрос о весенней корректировке бюджета

Во время обсуждения в ЗакСе изменений в закон Петербурга о бюджетном процессе лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский заявил, что необходимо закрепить законодательно весеннюю корректировку бюджета города.

Вишневский напомнил, что врио губернатора Петербурга Александр Беглов сначала обещал решить проблему нехватки снегоуборочной техники в рамках весенней корректировки, а затем в Смольном заявили, что корректировать бюджет будут только осенью. По мнению депутата, это приведет к тому, что следующей зимой проблема с уборкой снега повторится.

По словам “яблочника”, на последнем совете фракций его позицию поддержал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Но на пленарном заседании комментировать предложение Вишневского спикер не стал.

В поддержку Вишневского высказалась только фракция Партии роста в лице ее представителя Максима Резника.

"Если весенней корректировки не будет, это будет прямой обман граждан", - заявил он.

Вишневский выразил готовность разработать законодательную инициативу, обязывающую проводить весеннюю корректировку бюджета.

Сергей Еремеев

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